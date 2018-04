'Geef Walter Süskind een standbeeld in Bergen op Zoom'

De sociaal-democraat ziet het speciale gedenkteken, in de vorm van een standbeeld of een plaquette, het liefst verschijnen voor de voormalige synagoge of het huis waar Süskind tussen 1938 en 1942 heeft gewoond. Van Aken: ,,Hij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met anderen zeker 600 kinderen gered van transportatie naar een concentratiekamp. We moeten hem eren. Hiermee maken we bovendien het verleden van de stad zichtbaar en dat maakt het uit toeristisch oogpunt aantrekkelijk." Het verhaal over Süskind is in een boek opgetekend dat in 2012 is verfilmd.