'Geef fietsers weer ruim baan in Bergse binnenstad'

POLLBERGEN OP ZOOM - Geef fietsers weer ruim baan in de Bergse binnenstad. Dat is de inzet van een motie van politieke partijen VVD, CDA, GBWP en BSD die komende week al op tafel ligt bij de gemeenteraad. ,,Fietsers moeten zich te gast voelen. Den Bosch bewijst al jaren dat fietsers en voetgangers elkaar goed verdragen in het centrum. Dat heeft een gunstige uitwerking op de aankopen door de consument'', aldus CDA'er Reinoud Krijnen.

Vandaar dat collegepartijen GBWP en VVD en oppositiepartijen CDA en BSD elkaar hebben gevonden in een oproep aan het college van B en W om in 2018 een proef van vier maanden op touw te zetten waarin fietsers weer ongestoord door de binnenstad kunnen peddelen. Nu zijn daar voetgangersgebieden aangewezen. Dat betekent dat in winkelstraten zoals de St. Josephstraat, Wouwsestraat, Zuivelstraat en in 't Vierkantje van 12.00 tot 17.30 uur niet gefietst mag worden.

Verrassend goed

Den Bosch werkt niet met fietsverboden en dat gaat in praktijk verrassend goed, zegt voorzitter Piet Bruijs van de Fietsersbond, afdeling Bergen op Zoom. Bruijs bracht begin november samen met het Binnenstadslab, Vereniging Binnenstad, de centrummanager en een delegatie vanuit het Bergse college van B en W en de gemeenteraad een bezoek aan Den Bosch om te ervaren hoe het daar gaat met de verschillende verkeersstromen in de binnenstad. ,,Het blijkt dat fietsers zich vanzelfsprekend aanpassen aan de drukte in het centrum. Als het nodig is, stappen ze af of rijden voorzichtig'', aldus Bruijs.

VVD, GBWP, CDA en BSD zien graag dat de Bossche praktijk een kans krijgt in Bergen op Zoom. Dat sluit volgens de partijen goed aan bij alle pogingen om de binnenstad te promoten en economisch aantrekkelijker te maken. ,,Het is ook goed voor ouderen die even de stad in willen fietsen om een boodschap te doen. Zeker met de plannen voor shop & go-gebieden'', aldus Reinoud Krijnen die namens het CDA meeging naar Den Bosch.

Erg verwarrend

De huidige regels zijn bovendien erg verwarrend, vindt Bruijs. ,,Kijk naar de Fortuinstraat. Daar staat een wirwar aan borden. Het ene bord stelt dat sprake is van een voetgangersgebied. Een ander bord duidt erop dat de Fortuinstraat onderdeel is van een fietsnetwerk. Dat maakt het er allemaal niet duidelijker op.'' In de dagelijkse praktijk trekken veel fietsers zich bovendien nauwelijks wat aan van de verboden. ,,Dus zoveel verandert er niet als we fietsers officieel weer de ruimte geven'', lacht de voorzitter van de Fietsersbond. Hij is bovendien een warm pleitbezorger van een gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum met ruime openingstijden. ,,De huidige stalling in 't Vierkantje is na 21.30 uur dicht. Dat heeft de gemeente zo afgesproken met bewoners. Maar voor bezoekers van de horeca en De Maagd zou het van gastvrijheid getuigen als zij 's avonds hun fietsen veilig kunnen stallen.''