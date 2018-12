Gedupeerden MacRelife kunnen fluiten naar geld: ‘Het zijn allemaal schrijnende verhalen’

BERGEN OP ZOOM - Al meer dan 270 gedupeerde Apple-klanten van het failliete Bergse MacRelife hebben zich gemeld bij de curator. Maar de kans dat zij hun bestelde producten alsnog ontvangen of geld terugzien is vrijwel uitgesloten.

'Schrijnend’

‘Schrijnend’ noemt curator mr. Van Oijen de kwestie. Klanten uit Nederland en België die slachtoffer zijn van de dubieuze gang van zaken bij MacRelife, dat tot voor kort aan de Bosstraat in Bergen op Zoom was gevestigd. Het gaat om enkele bedrijven en vooral particulieren onder wie veel studenten. Consumenten die in de winkel of via de website Studenten MacBook hun spullen van het merk Apple ter reparatie hadden aangeboden of tweedehands kochten maar nooit geleverd kregen.

Verjaardagsgeld

Curator Hans van Oijen van Asselbergs en Klinkhamer Advocaten rept van een trieste balans: ,,Het zijn allemaal schrijnende verhalen. Jonge mensen die gewerkt en speciaal gespaard hadden voor de aanschaf van een product, veelal MacBooks of Iphones. Kinderen die via ouders bestelden en hun verjaardagsgeld uitgaven. Er zitten echt hartverscheurende noodkreten tussen. Ik heb echter de mogelijkheden deze mensen te helpen, hoe graag ik dat zou willen. Het geld of de goederen zijn er gewoonweg niet”.

270 gedupeerden

Ruim 270 gedupeerden hebben zich inmiddels via internet gemeld in dit faillissement dat ook nog eens acht personeelsleden hun baan kostte. Nog net voor de Kerstdagen had Van Oijen slecht bericht voor ze. Hij schat inmiddels hun totale schade op ruim anderhalve ton. De meeste vorderingen variëren van 500 tot 1.250 euro. Er zijn ook uitschieters naar 2.300 euro.

Nep

Nogal wat slachtoffers geven aan dat zij al maanden proberen hun eigen Apple-apparaten op te halen, de bestelde goederen toch te mogen ontvangen of hun overgemaakte geld terug te krijgen. Ze zeggen aan het lijntje gehouden te zijn met vage beloftes, soms zelfs met nep-betalingsbewijzen.

Directeur Thomas Istha (22) van MacRelife gaf eerder tegenover deze krant aan dat hij zelf in geldproblemen kwam nadat een grote klant voor geleverde en voorgefinancierde 'refurbished’ MacBooks niet betaalde.

Van Oijen eerste aandacht gaat nu uit naar het terugbezorgen van goederen aan mensen die zaken hebben afgegeven ter reparatie: ,,Ik kan nog niet veel zeggen over de oorzaak van het faillissement, maar heb sterk de indruk dat het fout is gegaan omdat de directeur het verschil tussen omzet en winst niet goed door had. De onderneming liep qua omzet prima. Maar je moet dan ook wel in de gaten houden welke kosten daar tegenover staan.”

Black Friday