Gedicht over De Verliefde Kwal gaat viral

Sabic heropent eind 2019 een in 2014 gesloten fabriek in Bergen op Zoom

14:32 BERGEN OP ZOOM - Kunststoffenfabrikant Sabic in Bergen op zoom heropent eind volgend jaar een grondstoffenfabriek die in 2014 is gesloten. De wereldwijde vraag naar producten van Sabic is dermate gegroeid dat uitbreiding van de capaciteit hard nodig is.