Gedeputeerde Henri Swinkels verkent de Zuiderwaterlinie

Wie wil, kan de route nu al lopen door gebruik te maken van het bestaande wandelknooppuntennetwerken. Je moet zelf de nummering uitzoeken. In september opent de 200 kilometer lange route van Bergen op Zoom naar Grave officieel met routeboekje.

Twintig weken

Swinkels wil de route ontdekken. In twintig weken legt hij wekelijks een stukje af. Vorige week is hij gestart bij Fort de Roovere in Halsteren. Nu loopt hij van de Moerstraatseweg tussen Steenbergen en Moerstraten naar Fort Henricus, bijna elf kilometer.

Quote Onderweg hoop ik veel mensen te ontmoeten met bijzondere verhalen Henri Swinkels, gedeputeerde Swinkels loopt niet alleen. Boswachter Erik de Jonge is aangesloten. Vol enthousiasme vertelt hij over natuurgebied Oudland, ingeklemd tussen de Moerstraatseweg en de Boomdijk. Zelfs voor de meestappende wethouder Petra Lepolder onbekend terrein. ,,Prachtig hier, zo dicht bij huis. Voortaan hoef ik voor een wandeling niet meer de auto in.''

Verdedigingslinie

Voor wie oog heeft zijn de sporen van de Zuiderwaterlinie, een belangrijke verdedigingslinie die in de zestiende en zeventiende eeuw de Fransen en Spanjaarden moest tegenhouden, nog altijd zichtbaar. De provincie wil die sporen tot leven laten komen in een wandelroute.

Volgens Lepolder past die route perfect bij wat Steenbergen wil uitstralen. Een gemeente waar het goed recreëren is. Waar je de natuur in kunt. ,,Moet je kijken'', zegt De Jonge. ,,Hier loopt een wissel, een paadje gebruikt door reeën. Die zitten hier volop.'' Even verderop liggen restanten van een wilde eend. Op de achtergrond het getik van een grote bonte specht, die met het kenmerkende geluid zijn territorium afbakent. Dat het om dit type specht gaat hoort De Jonge aan het ritme.

Duister verleden

Het natuurgebied is 145 hectare groot en kent een rijke historie. ,,Loop je hier rechtdoor, dan zie je een merkwaardige heuvel in het landschap'', vertelt De Jonge. Het is de plek waar zo'n honderd jaar geleden slot Padmos stond, een kasteelboerderij. Nu zie je enkel nog de contouren van de slotgracht. Een plek met een duister verleden. Diena Barrevoets (1891-1961) woonde er met haar man Jan. Maar Diena werd verliefd op knecht Piet Valkenburg, die Jan op oudejaarsavond 1916 doodschoot. Diena stak vervolgens de boerderij in brand. Haar kinderen kunnen nog net aan het vuur ontkomen. Piet en Diena belanden in de cel.

Swinkels geniet van de verhalen. ,,Onderweg hoop ik veel mensen te ontmoeten met bijzondere verhalen.'' Net onder Welberg krijgen we van De Jonge nog kort uitleg over de Eikelenberg, een lap zandgrond met eiken waar in de 16e eeuw een landgoed heeft gestaan.