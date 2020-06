Gecontroleerde drukte in Bergen op Zoom en Steenbergen: ‘Na elf weken wordt je eigen tuin wel beetje eentonig’

Rond de klok van drie uur zijn de terrassen op de Grote Markt in Bergen op Zoom compleet gevuld met gasten. De zon brandt dan ook aangenaam; veel beter terrasweer dan dit krijgt men niet. Peter van den Kieboom uit Halsteren is blij dat het weer kan. "Ik heb dit wel gemist, ja. Even lekker lunchen buiten de deur of een terrasje pakken. Hoewel dat nu, gek genoeg, toch weer wennen is."