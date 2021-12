Gebruikers gemeentelijk vastgoed in Woensdrecht krijgen meer verantwoordelijkheid: ‘Kostenbesparend’

Vraag naar logistiek vastgoed nog nooit zo hoog: ‘Geef me tiendui­zend vierkante meter en ik kan het zó kwijt’

Het is een landelijke trend: de vraag naar grote loodsen, magazijnen en distributiecentra is nog nooit zo hoog geweest. Ook in West-Brabant is dit te merken: ,,Als iemand me morgen tienduizend vierkante meter geeft, kan ik het zó verhuren”, zegt Charles Suijkerbuijk van Suijkerbuijk Bedrijfs Onroerend Goed in Roosendaal. ,,Helaas is er weinig tot geen aanbod.”

29 november