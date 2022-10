Gebouw-T voor de vijfde maal podium voor prestigieuze prijs: Steve Hackett wint Sena Award

Steve Hackett haalt in Bergen op Zoom zijn Guitar Award op: ‘Ik kom in een prachtige rij namen te staan’

BERGEN OP ZOOM/LONDEN - De prestigieuze Sena Performers European Guitar Award gaat dit jaar naar Steve Hackett. De Brit, bekend van Genesis, is vereerd de prijs op 27 oktober in Bergen op Zoom in ontvangst te mogen nemen.

26 oktober