‘Gebouw-T in Bergen op Zoom gaat vreemd’

BERGEN OP ZOOM - Gebouw-T is niet eenkennig. Het Bergse poppodium gaat de samenwerking aan met gastcuratoren en ondersteunt initiatieven elders in de stad.

Onder de naam Carpoolparty zullen regelmatig concerten op andere (horeca)locaties in Bergen op Zoom plaats gaan vinden. Carpoolparty is een initiatief van Max Majorana. Hij bezit onder diezelfde naam een blog over popmuziek. ,,Naast schrijven over nieuwe bands, organiseer ik ook graag optredens voor hen. Er is veel goede muziek waarvoor de zaal van Gebouw-T feitelijk te groot is. Afhankelijk van het genre zoeken we elders in de stad een geschikte locatie.”

Nieuwe bands

Max Majorana was eerder een van de programmeurs van het Tilburgse festival Incubate en is in zijn woonplaats actief voor PopMonument en Muziek Bij De Buren. ,,Een van de functies van een poppodium is het signaleren van nieuwe bands. De laatste tijd zie je dat bijvoorbeeld gitaarbands het moeilijk krijgen een plek op de podia te vinden. Die worden wel aan Gebouw-T aangeboden, maar vanwege het ontbreken van een kleine zaal is nu een oplossing gezocht die optredens elders te kunnen doen.”

Gebouw-T gaat voor het eerst vreemd in Café Les Vedettes, later volgt een wat vuigere act in Café Die Twee. Voor bijvoorbeeld een singer-songwriter kan weer een andere locatie gezocht worden. ,,Passende acts op passende locaties”, aldus zakelijk leider Gert-jan de Koster. ,,Gebouw-T faciliteert de optredens zowel qua techniek als marketing, het poppodium en Fonds Podiumkunsten staan beiden deels garant voor een goede financiële afloop. De doelstelling van het fonds is opkomende Nederlandse artiesten met eigen werk een podium te bieden. Gebouw-T kan daar, net als andere kernpodia in Nederland, een rol in spelen.”

Trots

Het is volgens Max Majorana een misvatting dat ‘zijn Carpoolparty’s’ louter voor alternatieve of niche muziek zouden staan. ,,Het nieuwe album van The Avonden, met droevige liedjes over opgroeien en de puberteit, werd zowel in Trouw als De Volkskrant het mooiste Nederlandstalige album van dit jaar genoemd. De groep Naive Set, met drie nationaliteiten, maakt prachtige gitaarliedjes in de stijl van The Feelies, Real Estate en R.E.M. Volgend jaar ben ik trots dat Scram C Baby voor het eerst in Bergen op Zoom komt optreden.”