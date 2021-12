Geboren als vrouw met mannelijk DNA: ‘Ik voel me Jet, heb borsten en een vagina en dat is prima’

Aanschui­ven bij De Zeeland in Bergen op Zoom: ‘Vanmiddag staat het hier helemaal vol’

BERGEN OP ZOOM - Bij de nieuwe MediaMarkt in winkelcomplex De Zeeland in Bergen op Zoom is het deze zaterdag al vroeg druk. ,,Normaal is de grote drukte rond twee, drie uur in de middag. Dat piekmoment, hebben we in de ochtend al’’, zegt servicemedewerker Tessa Meeuws van de winkel die in oktober naar De Zeeland verhuisde.

18 december