GBWP, VVD, CDA en GroenLinks sluiten coalitieakkoord in Bergen op Zoom

Cornald Maas uit Bergen op Zoom

7:11 LISSABON - De spanning was te snijden na de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival in Lissabon. Commentator Cornald Maas uit Bergen op Zoom vreesde zelfs heel even dat Waylon niet meer zou worden genoemd in het rijtje van finalisten. "Ik ga trillend bijkomen", zei Maas nadat The Netherlands als laatste in de opsomming werd genoemd.