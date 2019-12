GBWP neemt tijd voor zoektocht nieuwe wethouder, Van der Weegen niet terug

GBWP gaat intern een procedure opstarten om een opvolger voor de vertrekkende wethouder te vinden. Daar wil de grootste partij van de Bergse raad rustig de tijd voor nemen, zegt wethouder Patrick van der Velden. ,,Evert is er nog tot 5 februari, dus we hoeven ons niet te haasten.” Alle opties voor de opvolger liggen open. ,,Het kan iemand van GBWP zijn of van buitenaf. We sluiten niemand uit in dit proces.”