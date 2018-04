GBWP, CDA, VVD en GroenLinks voeren coalitiegesprekken in Bergen op Zoom

Het grootste struikelblok tussen VVD en GBWP, bedrijvigheid in Auvergnepolder, is uit de weg gewerkt. Gekozen is om de 60 hectare die daarvoor tot 2026 is aangewezen als industrieterrein elders te vinden. Dat kan volgens Van der Weegen binnen of buiten de gemeentegrenzen. ,,Ja, de Auvergnepolder blijft wat GBWP betreft een no-go-zone. We hopen hiermee een einde te maken aan een discussie die al 35 jaar voortsleept."