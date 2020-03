Gaslucht rond Goudbaard in Bergen op Zoom

‘Open houden scholen zou onverant­woor­de­lijk zijn geweest’

15 maart BERGEN OP ZOOM - Terwijl het kabinet zondagmiddag nog in spoedberaad was met zorg- en onderwijskoepels, was bij schoolbestuur Lowys Porquin (LPS) in Bergen op Zoom de kogel al door de kerk: de 31 aangesloten basisscholen in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen zouden hoe dan ook maandag op slot gaan.