Gaslek oorzaak van snoeien boom

Bergse onderne­mers: ‘Hou vol Bergenaren, we zijn er straks voor jullie’

12:06 BERGEN OP ZOOM - Net even anders dan anders, out of the box denken, het is de creatieve geesten Lieke Gladdines en Maartje Mens op het lijf geschreven. Ze staan ook wel bekend als de Cutwijven van Versvoer, een marketingbureau met creatieve, verse ideeën. De door hen gemaakte video waarin Bergse ondernemers de inwoners van hun stad een hart onder de riem steken wordt massaal gedeeld op Facebook.