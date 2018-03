Gaslek in Bergen op Zoom: Een persoon gewond naar ziekenhuis

Even een pilsje drinken in Het Hoofdkantoor in Steenbergen

11:00 STEENBERGEN - Na zes jaar kwam er vlak na carnaval een einde aan Buddha's in Steenbergen. Het was tijd voor iets anders. Iets gezelligers, huiselijkers. Het steriele en strakke moest eraf. Sinds een aantal weken is dat werkelijkheid in Het Hoofdkantoor op de Markt.