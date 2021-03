Gaslek in Bergen op Zoom door werkzaamheden aan waterleiding

Van de Synagoge tot de midgetgolf­baan: kopers staan klaar voor overname Bergse gebouwen

24 maart BERGEN OP ZOOM - Het voormalige politiekantoor aan Plein 13, de Synagoge in de Koevoetstraat, de midgetgolfbaan in Meilust, Hof van Ram en vrije kavels aan de Steenbergseweg in Halsteren. Voor sommige panden zijn zelfs al kopers. En daarom mogen ze van een meerderheid van de raad in de verkoop.