Garage in Halsteren verwoest door uitslaande brand

Verslaafde daklozen krijgen onderdak in Bergen op Zoom of Roosendaal: ‘We laten ze eerst wennen aan een eigen bed’

26 juni BERGEN OP ZOOM - Het Leger des Heils start een beschermde woonvorm voor dak- en thuislozen die ook psychiatrische of verslavingsproblemen hebben. De zogeheten Domusvoorziening komt in Bergen op Zoom of Roosendaal. ,,We zoeken nog een geschikte plek en hopen eind dit jaar de opvang te beginnen", stelt Roderik Bin van het Leger des Heils.