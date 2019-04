‘Ganzenpoepje’ kan bouwplan Groeve Boudewijn bij Ossendrecht niet deren

Reclame­mast bij Bergsche Heide komt er, maar hij gaat 's nachts wel uit

1 april BERGEN OP ZOOM - De omstreden reclamemast bij Poortgebied De Bergsche Heide in Bergen op Zoom gaat er komen. De ontwikkelaar is akkoord met de voorwaarden die de gemeenteraad in december oplegde. Belangrijkste daarbij is dat de schermen op de veertig meter hoge mast ‘s nachts uitgaan.