Game tegen ouderenmishandeling in de maak

Roestende bouten De Schelp zijn 'sluipmoor­de­naar in zwembaden' en hadden meteen vervangen moeten worden

6:25 BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom had direct de roestende bouten en moeren in zwembad De Schelp moeten vervangen. Dat zegt inspecteur Michel Boutz van onderzoeksbureau SGS Intron, dat in 2016 en 2018 het zwembad onder loep heeft genomen, dinsdagavond tijdens een raadsvergadering.