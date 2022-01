Galerie Arsis raakt langzaam gevuld met Hoge Luchten

Jubileumjaar Steenbergen ‘Je moet hier niet te populair doen’: Jan (73) is trots op ‘zijn’ Vosmeer

NIEUW-VOSSEMEER - Niet iedere dorpsbewoner was het 25 jaar geleden met Jan Bosters (73) eens. ,,Ik was blij met de herindeling. De gemeenteraad was soms toch het lachebekje. Soms moet je groter durven denken, zonder het eigen gezicht te verloochenen.”

26 januari