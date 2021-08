Gageldonk-West transformeert in een wijk waar Sjaak weer trots op kan zijn: ‘Je kent het bijna niet terug’

Dit is Gageldonk West 2023: alles wat je nodig hebt dicht bij huis

14 mei BERGEN OP ZOOM - Gageldonk West in de teletijdmachine. In vogelvlucht naar 2023. Een wijk met een nieuw hart met winkels, een wijkcentrum in de Piushof en een medisch centrum in de voormalige H. Hartkerk. Wat nu nog ver weg lijkt is over twee jaar gerealiseerd.