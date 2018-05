Gageldonk West in Bergen op Zoom moet aardgasvrije proeftuin worden

BERGEN OP ZOOM - Woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom vragen subsidie aan om woningen in Gageldonk West af te koppelen van aardgas. Ze hopen in aanmerking te komen voor een rijkspotje dat dergelijke proeftuinen mogelijk maakt.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft gemeenten gevraagd voor 1 juli plannen in te dienen voor Aardgasvrije Wijken. In 2018 is hiervoor 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat het project nog dit jaar begint en dat de wijk ongeveer 500 woningen bevat. De minister beschouwt het aardgasvrij maken van huizen als belangrijk middel om klimaatverandering tegen te gaan.

Energieneutraal

Stadlander en de gemeente werken al jaren samen om Gageldonk West fors op te knappen. Er is op grote schaal gesloopt en nieuw gebouwd in de achterstandswijk. Daarbij kiest de woningcorporatie ervoor alle nieuwe huizen energieneutraal (nul-op-de-meter) weg te zetten. ,,Bij laagbouw is dat geen probleem, maar bij appartementengebouwen is dat wat lastiger. Maar alles dat we hebben nieuw gebouwd is gasvrij", zegt woordvoerder Ria van Gils van Stadlander.

De aanvraag die wordt ingediend heeft betrekking op bestaande, wat oudere bouw. Daarbij gaat het niet alleen om eigendom van de woningcorporatie, maar is het volgens Van Gils ook de bedoeling dat eigenaren van particuliere huizen participeren. ,,Onze ambitie is het om heel Gageldonk van het gas te krijgen. Deze subsidie kan ons daarbij erg helpen."

Wethouder Andrew Harijgens laat in een brief aan de VVD-fractie, die benieuwd is of Bergen op Zoom een subsidieverzoek indient, weten nog voor 1 juli gezamenlijk met Stadlander een aanvraag te doen. Daarbij zijn ook Enexis, Ennatuurlijk en bouwbedrijf Lithos betrokken. De wethouder stelt dat de herstructurering van Gageldonk West perfect past bij de voorwaarden die het Rijk stelt om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Gasloos