Gaf Klaas Otto de opdracht? ‘Gemolesteerd in een bos, bij een doodlopend zandpad’

14:48 ROOSENDAAL - Vier zetels verlies. Kleiner dan D66 en PVV. Ook in West-Brabant is de klap in CDA-kringen hard aangekomen. Waar zijn de ooit zo trouwe CDA-kiezers gebleven?