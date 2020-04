Gaat De Boulevard op slot of houden automobilisten zich aan het stopverbod?

BERGEN OP ZOOM - Blijft De Boulevard dit paasweekend in Bergen op Zoom open of gaat de locatie volledig op slot voor autoverkeer? De gemeente heeft aangekondigd drastische maatregelen te nemen als mensen het stopverbod blijven schenden.

Afgelopen dagen zijn er al vele boetes uitgedeeld. In eerste instantie had de gemeente alleen een parkeerverbod ingesteld voor De Boulevard. De afgelopen weken is het er steeds druk geweest. Omdat het parkeerverbod niet bleek te helpen, geldt sinds vrijdag een stopverbod.

Geen waarschuwing, direct boete

,,De borden voor het stopverbod zijn vrijdagochtend opgehangen en vanaf dat moment geldt het”, zegt gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf. ,,Mensen moeten zich realiseren dat ze moeten oppassen: er wordt nauwelijks gewaarschuwd, je krijgt direct een bekeuring.”

Omwonenden vrezen dat automobilisten in de omgeving gaan parkeren. Van der Graaf: ,,Bij zo’n noodmaatregel is het altijd de vraag wat voor effect het heeft. We willen geen waterbedeffect, dus we houden natuurlijk in de gaten wat er gebeurt. Als we zien dat er extra druk ontstaat op andere locaties, dan treden we daar tegenop.”

Op het moment dat het stopverbod massaal wordt overtreden, dan kan de burgemeester besluiten de hele Boulevard af te sluiten, zegt de woordvoerder.

Feesten op De Boulevard

Kees Spikker, omwonende van De Boulevard is niet blij met de maatregelen. Die waren volgens hem niet nodig geweest, als er de afgelopen weken maar goed was opgetreden. ,,De ellende is in die weken steeds groter gegroeid. Uit Rotterdam en Roosendaal kwamen ze, omdat ze wisten dat ze hier niet zo makkelijk een prent krijgen. Dat was een vrijbrief om hier te komen feesten met bier of muziek.”

Spikker hoopt dat het totale verbod voor De Boulevard er niet gaat komen, want dan voorziet hij ook problemen voor de bewoners. ,,Dat is nu al lastig. Onze kinderen willen onze boodschappen voor ons doen, maar die kunnen nu niet parkeren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wie bedenkt het om de hele Boulevard te blokkeren?”