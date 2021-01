Gaas moet losse tegels bij station Bergen op Zoom tegen houden

TenneT wil nieuw hoogspan­nings­sta­ti­on bouwen in Bergen op Zoom

7 januari HALSTEREN - Vanwege krapte op het elektriciteitsnet wil netbeheerder TenneT een nieuw hoogspanningsstation bouwen in de gemeente Bergen op Zoom. Vanwege de benodigde 380kV-aansluiting wordt een plek gezocht nabij de bestaande verbinding in de Auvergnepolder bij Halsteren. In februari of maart start de inspraak.