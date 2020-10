Gaan de moskeeën weer dicht? ‘Grote groepen voor gesloten poort is pas écht onveilig’

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De Turkse moskee in Bergen op Zoom sluit vanaf vrijdag tot eind oktober de deuren. Een rondgang langs andere moskeeën laat zien dat besturen worstelen met de vraag of ze nog open moeten gaan. Het maximum aantal bezoekers lijkt wel aan banden te worden gelegd.

De Ulu Moskee heeft donderdag besloten niet meer open te gaan, vertelt Yusuf Dagdelen. ,,We zijn lid van een overkoepelend orgaan dat heeft besloten dat we dicht moeten.” Dagdelen had gehoopt dat de getroffen maatregelen, zoals een verplicht mondkapje en eigen gebedsvakken, genoeg zouden zijn. De temperatuur van bezoekers werd ook gemeten. Hij vindt het heel jammer, zeker omdat het op korte termijn is besloten. ,,Ik weet zeker dat er vrijdag alsnog mensen voor de deur staan.”

Quote We proberen echt de beste van de klas te zijn. Bezoekers doen ook goed mee, alle maatrege­len worden gerespec­teerd Abdoulah Achatibi, voorzitter Marokkaanse moskee Roosendaal

Daarom gaat het gebed in de Marokkaanse moskee in Roosendaal juist wél door, zegt voorzitter Abdoulah Achatibi. ,,We kunnen dat zo kort dag niet annuleren, omdat we niet iedereen kunnen bereiken. We willen voorkomen dat er grote groepen mensen samenkomen bij de dichte poorten van de moskee. Dat is pas echt onveilig, binnen kunnen we het in goede banen leiden.”

‘Beste van de klas’

Dat hebben de afgelopen maanden bewezen, zegt hij trots. ,,We proberen echt de beste van de klas te zijn. Bezoekers doen ook goed mee, alle maatregelen worden gerespecteerd. Bovendien hebben we een top of the line ventilatiesysteem.” Vanaf volgende week wordt het vrijdaggebed mogelijk wel afgelast, net als andere activiteiten met meer dan dertig bezoekers.

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal is blij met de inzet van zowel de Marokkaanse als de Turkse moskee in zijn stad. ,,We zien dat ze hun rol en verantwoordelijkheid in de bestrijding van het virus goed oppakken.”

Mondkapjesplicht

De gemeente Bergen op Zoom heeft donderdag contact gehad met besturen van verschillende geloofsgemeenschappen, vertelt woordvoerder Erwin Stander. ,,De burgemeester heeft laten weten dat hij het heel belangrijk vindt dat de moskeeën en kerken zich aan het maximum van dertig personen houden. Of digitale diensten te houden.”

Quote We snappen heel goed dat het virus nu aan het oplaaien is en dat we voorzich­tig moeten zijn woordvoerder, Moskee El Feth Bergen op Zoom

Sinds de heropening van moskee El Feth in die stad worden mondkapjes geadviseerd, maar vanaf vrijdag zijn ze verplicht, zegt een woordvoerder. Het volwassenonderwijs is voorlopig geschrapt. ,,We merken dat er een stuk minder mensen komen. Maar de gebedsdienst op vrijdag gaat wel door.”

Voorzichtig blijven

Het moskeebestuur neemt zondag een definitief besluit over het bezoekersaantal, samen met de moskeeën in Brabant en Zeeland. ,,In goed overleg met de burgemeester. Maar we hebben een moskee van meer dan 3.000 vierkante meter. Dus we kunnen het goed organiseren en we hebben aparte grote ruimtes met ventilatie.”

De moskee heeft contact met een landelijke en regionale samenwerking van moskeeën die dezelfde aanpak heeft. ,,We snappen heel goed dat het virus nu aan het oplaaien is en dat we voorzichtig moeten zijn. We blijven dan ook alert.”

De Nederlandse bisschoppen zijn nog in conclaaf. Vermoedelijk wordt nog voor het weekend een gezamenlijk standpunt naar buiten gebracht, dat zal gelden voor alle katholieke kerken in Nederland.