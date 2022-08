Fruit, koeken en drinken voor de eerste 68 vluchtelingen in Woensdrecht: ‘Oh ja, en wifi’

HOOGERHEIDE - Onder toeziend oog van twee beveiligers stappen ze uit de eerste touringcar in Hoogerheide: 47 vluchtelingen, alleen gezinnen. Met een enkele koffer en plastic supermarkttasjes als bagage wachten ze tot ze naar binnen mogen. De kinderen lonken al naar het speeltuintje, maar dat is voor later.