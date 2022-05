Frisse seizoensstart voor buitenzwemmers: ‘Klappertandend naar huis’

Deelnemers Roparun wacht feestelijk onthaal: 'We willen er een mooi feestje van maken’

BERGEN OP ZOOM/WILLEMSTAD - Na twee jaar afwezigheid keert de Roparun terug in West-Brabant. De estafettelopers wacht een feestelijk onthaal in onder meer Ossendrecht en Willemstad en de nieuwe doorkomstplaatsen Roosendaal en Etten-Leur. Verschillende teams hopen dat ook in Bergen op Zoom weer activiteiten van de grond komen.

26 april