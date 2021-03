Fris laagje verf voor muurschildering Simon de Wit in de Bergs centrum

Simon de Wit was een toonaangevende kruidenierswinkel in vroeger tijd, met vestigingen in het hele land. De gemeente heeft een onderhoudspotje voor het behoud van dit soort erfgoed. Uit dat potje wordt ook het onderhoud van vier andere objecten in de stad betaald.



Het sigarettenmerk Miss Blanche aan de Parallelweg keerde eerder terug in het stadsbeeld. Ook de reclame van kledingzaak Van den Brekel in ’t Vierkantje werd in ere hersteld. Boven de deur van het vroegere pand van transportbedrijf Van Egeraat aan de Zuidzijde Haven is de naam van het bedrijf tevoorschijn gehaald, met het telefoonnummer uit die tijd. Ook het onderhoud van de aan de Tweede Wereldoorlog herinnerende tekst op de muur van het Klein Arsenaal wordt uit hetzelfde potje betaald.