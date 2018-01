Fris het nieuwe jaar in met duik in Binnenschelde

VIDEO'SBERGEN OP ZOOM - Het water is niet warmer dan een graad of vijf. Toch zijn zo'n tweehonderd enthousiastelingen maandag de Binnenschelde ingedoken voor een traditionele nieuwjaarsduik.

(tekst gaat verder onder de 360 graden video)

Kevin Kiel en zijn vriendin Jojanneke Last uit Kampen hebben er zin in. De twee zijn een weekendje weg en kwamen de duik via internet op het spoor. Bang voor de kou zijn ze niet. "We gaan straks helemaal kopje onder", zegt Jojanneke. "Tot je knieën het water in rennen vind ik zo laf. Als je het doet, moet je het goed doen."

Strategie

Dat is ook de strategie van Frank van Meel. Hij las de aankondiging voor de nieuwjaarsduik in de krant en dacht: dat moet ik ook een keer doen. De Bergenaar trommelde zijn zoon Danny op, die ook wel wat voelde voor een frisse start van het nieuwe jaar.

Even voor twaalven is het een drukte van belang in zwembad De Schelp. Met Unox-muts op en in zwemkleren lopen tientallen deelnemers naar het strandje aan de noordzijde van het zwembad. Een nieuwe locatie. Andere jaren vond de duik precies aan de andere kant plaats.

Veiliger

De nieuwe stek is een stuk veiliger door het ontbreken van stenen. De deelnemers lopen over het zand het water in. Na een korte warming-up klinkt even na het middaguur het startschot en duiken de deelnemers goed gemutst het water in om er zo snel mogelijk weer uit te komen.

Met een temperatuur van zeven graden was het vrij zacht, maar door de stevige wind was het gevoelsmatig hooguit een graad of 3 à 4. De watertemperatuur van de Binnenschelde schommelde rond de vijf graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

'Volgend jaar weer'

Met rode benen en gezichten komen de deelnemers terug aan de kant. Voor Frank van Meel is de eerste keer geslaagd. "Het water is helemaal niet zo koud als ik had gedacht. Sterker nog: nu ik op het droge sta voel ik er helemaal niets van. Wat mij betreft doen we het volgend jaar weer."

Voor Bob Schoenmaker was het geen vrijwillige duik. Zijn vriendin Iris de Bont haalde hem op oudejaarsdag na een paar biertjes over. "Vanochtend durfde hij geen 'nee' meer te zeggen." Koud heeft Bob het niet. "Eigenlijk is het heel erg leuk."

Ook Rick de Korte is overgehaald door zijn vriendin. Voor hem is het voorlopig zijn laatste nieuwjaarsduik in Bergen op Zoom. Binnenkort emigreert hij naar Canada, waar zijn vriendin Lora Dee vandaan komt. De twee hebben elkaar leren kennen tijdens het werk op een cruiseboot.

Tweede keer

Hoewel het merendeel van de deelnemers niet weet hoe snel ze weer aan de kant moeten komen, kan Fred van den Kieboom maar geen genoeg krijgen van het water. Voor een tweede keer duikt hij vol enthousiasme de Binnenschelde in.

In heel Nederland kon op 140 plekken een nieuwjaarsduik worden gemaakt. De temperatuur was dit jaar iets hoger dan vorig jaar. Ook gingen er beduidend meer deelnemers het water in.