Frietkotrel verleden tijd, met een oliebol op de goede afloop: ‘Een voorbeeldig ondernemer’

Corona: ‘Voor het eerst in twintig jaar meer sterfgeval­len dan geboorten in Brabant’

8:00 DEN BOSCH - Het corona-virus deelt een ferme klap uit aan de snelle bevolkingsgroei van de afgelopen jaren in Brabant. Voor het eerst sinds 2000 is de provincie geconfronteerd met een sterfteoverschot van 2800 mensen in de eerste helft van dit jaar.