Frietkot weg uit Halsteren na dreiging met boetes: ‘Ik ga hieraan onderdoor’

achter de schermen Dit maak je mee als misdaadver­slag­ge­ver: een brief uit de bajes, martelka­mers, ripdeals

13:47 Op een openbare plek krijgt misdaadverslaggever Hessel de Ree (59) een brief in zijn handen gedrukt. Afkomstig van Nicky S. (31), een van de hoofdverdachten in de gruwelmoord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56). ,,Je moet in dit vak niet bang aangelegd zijn.”