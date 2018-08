Frietindustrie ziet de bui hangen

,,Dit weer is uitzonderlijk. Het is nu al weken erg droog. Een periode van regen is natuurlijk uitermate welkom. We proberen momenteel onze contracttelers zo goed mogelijk te helpen met kennis en advies. Het is lastig nu al te voorspellen hoe groot de oogst zal zijn, maar we schatten in dat de aanvoer 30 tot 40 procent lager zal liggen dan normaal. De situatie is zorgelijk'', zegt woordvoerder Janet Verhoeven van fritesproducent Lamb Weston / Meijer in Kruiningen, dat ook vestigingen heeft in Bergen op Zoom en Broekhuizenvorst in Limburg. Het bedrijf telt 600 contracttelers van wie 79 in Zeeland.