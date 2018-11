Frietfabrikant Lamb Weston wil jeugd boeien via Bergs Natuurpodium

‘Roep een activitei­ten­com­mis­sie in het leven in Bergen op Zoom’

28 november BERGEN OP ZOOM - Het moet beter afgestemd. Over wie wat wanneer organiseert. Met een allesomvattende evenementenkalender voor Bergen op Zoom. Zodat stichtingen en verenigingen niet in elkaars vaarwater lopen. “Roep een activiteitencommissie in het leven”, zegt Wim van Poppelen, die de jaarmarkt in Borchvliet organiseert.