‘Free Elich (1936-2010) was er voor een lach en een traan’

Free trouwde in 1967 met Marjo Roskam. Ze ontmoette hem bij sociëteit Parcival in buurthuis De Kastanje. ,,Free was voorzitter van de club en ruim negen jaar ouder. Het duurde ook even voor we verkering kregen. Ik viel op zijn humor. Hij ging overal naartoe en ik ging vaak met hem mee. Hij gaf me een positieve kijk op het leven. We kregen twee zoons: Eric en Hans, de eerste met de fantasie van zijn vader, de tweede met de rust van zijn moeder.’'