Fraudeur sluit namens Steenbergen lening af van 12 miljoen euro: ‘Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’

UpdateSTEENBERGEN - Hoe het kon gebeuren is nog één groot raadsel. Feit is wel dat in naam van de gemeente Steenbergen een lening van 12 miljoen euro is aangevraagd. En is uitbetaald. Maar niet aan de gemeente. Toen twee weken geleden het eerste betalingsverzoek op de mat viel, gingen alle alarmbellen af. ,,We zijn enorm geschrokken”, aldus burgemeester Ruud van den Belt.