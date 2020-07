Fransman heeft pepperspray op zak: aangehouden in Bergen op Zoom

Voor 3 ton efficiën­ter en sfeervol­ler gemeente­huis in Woensd­recht

22 juli HOOGERHEIDE - Om bezoekers beter te ontvangen en op termijn geld te besparen steekt de gemeente Woensdrecht nu drie ton in een efficiëntere inrichting van het gemeentehuis in Hoogerheide. Daar komen ook de drie welzijnsorganisaties te zitten die nu nog huizen aan de Kromstraat. Die locatie is in beeld voor woningbouw.