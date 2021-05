Frans Leenaars is in zijn hart nog altijd slager: ‘Lief en leed werd gedeeld, het waren tropenjaren’

Aan mooie verhalen geen gebrek als je bij Frans Leenaars aan tafel zit. Een ventje van zes was hij. En al in het bezit van een fietsje me teen kistje voorop, zo klein als ie was. Twee klanten had ie, in de Arnoldus Asselbergsstraat. Pa was bang voor de politie en vreesde voor een bekeuring, vanwege kinderarbeid. Op een dag werd kleine Frans aangehouden. Of ze eens in zijn kistje mochten kijken? Mooi dat zoiets niet gebeurde, nooit niet. Frans verzocht het bevoegd gezag met zijn vader te gaan praten en reed door. ,,Je was bespraakt voordat je geboren werd.’’