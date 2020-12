Frank over zijn geliefde Marianne Govers (1957-2020): ‘samen hebben we alles uit het leven gehaald’

Frank vertelt een bijzonder verhaal: ,,Toen Marianne overleden was moest alles zo snel in gang gezet worden. Het was middenin de nacht toen ik met de tekst voor het bidprentje bezig was. Ineens wist ik het: ‘Als je straks een vlinder ziet, glimlach dan en denk aan mij’. Het gekke is dat ik sindsdien tijdens elke wandeling overal vlinders zag. Behalve op die ene dag, toen onze dochter Femke beviel van haar zoon. Ineens waren er nergens meer vlinders, behalve bij Femke in de tuin, daar zaten er wel twintig. Na de bevalling opende ze bij thuiskomst de deuren naar de tuin en vloog een grote witte vlinder haar keuken binnen, vertelde ze me. Op dat moment wist ik: Marianne is nu even niet bij mij, maar bij haar. En bij haar nieuwe kleinzoon.”