Francis bakt taarten voor de Voedselbank: ‘En ik hou niet eens van taart’

Extra woonwagen­plaat­sen in Steenber­gen? Die komen er voorlopig niet

STEENBERGEN - Een forse uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in de gemeente Steenbergen zit er op korte termijn niet in. Wethouder Nadir Baali gaat eerst overleggen met de woningbouwcorporaties of zij de huisvestingskosten voor hun rekening willen nemen.

17 december