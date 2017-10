Fractieleiders steunen Bergse burgemeester Frank Petter in geheimhouding integriteitsrapport Linssen

BERGEN OP ZOOM - De leiders van alle politieke fracties in de Bergse gemeenteraad steunen het besluit van burgemeester Frank Petter om het 'dossier Linssen' te sluiten. Ze vinden het terecht dat het integriteitsrapport over toenmalig wethouder Ton Linssen uit 2014 geheim blijft.

Gertjan Huismans (VVD) en Evert Weys (GBWP) maken er niet veel woorden aan vuil. ,,Ik kan achter het besluit van de burgemeester staan. Het stuk is opnieuw tegen het licht gehouden en ik onderschrijf de conclusies. Ik kan me prima in dit standpunt vinden." Ook Weys is het daarmee eens. ,,Al had ik liever gezien dat dit al voor de vakantie was gebeurd. Er zijn geen nieuwe conclusies, prima om het dossier te sluiten."

Fort de Roverweg

Het onderzoek naar de oud-wethouder is destijds gehouden omdat Bergenaar Pierre Passier aan de bel trok over bouwpercelen aan de Fort de Roverweg in Halsteren. Hij vond dat Linssen buiten zijn boekje was gegaan door daar een kavel aan te schaffen en die een jaar later met veel winst door te verkopen. Uiteindelijk blijkt dat Linssen daarmee wel de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt. Maar aangezien dat volgens de integriteitscode van toen niet verwijtbaar is en naar aanleiding hiervan de integriteitsregels zijn aangescherpt, is verdere actie volgens Petter niet nodig. De fractieleiders hebben het rapport mogen inzien, de rest van de gemeenteraad niet.

Motie

Ook Chris Moerkerken van D66 steunt de burgemeester daarin. ,,Vanuit privacy-overwegingen begrijp ik dat besluit. Wel kom ik tijdens de komende gemeenteraadsvergadering met een motie". Hij laat doorschemeren dat hij wil regelen dat dit soort zaken in de toekomst niet meer gebeurt.

Ook Annette Stinenbosch (CDA) en Peter van den Ouden (GroenLinks) pleiten voor extra maatregelen om herhaling te voorkomen. ,,We willen een openbaar register waarin onder meer vastgoedtransacties van bestuurders en raadsleden zijn vastgelegd", aldus Stinenbosch. Ook pleit ze voor een onafhankelijk meldpunt voor ambtenaren die met integriteitsvraagstukken zitten. Van den Ouden ziet meer heil in een 'soort ethische commissie die gevraagd en ongevraagd toetst'.