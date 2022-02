Fractie wil verhoging startersleningen in Woensdrecht, maar krijgt geen gehoor

Mathijssen kreeg ook van de andere fracties geen steun. CDA raadslid Eddy van Wezel vreest dat met het voorstel van AKT de huizenprijzen verder opgedreven worden. VVD fractieleider Marius Bakker vindt dat de huidige regelgeving voldoende is voor de gevraagde huizenprijzen in de gemeente Woensdrecht.



Mathijssen betreurt het dat zijn voorstel geen gehoor krijgt bij de wethouder en de gemeenteraad. ,,Ons doel is dat we zo veel mogelijk starters de gelegenheid geven om een woning te kopen”. AKT was van plan om volgende week in de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen voor een ruimere regeling voor startersleningen. ,,We denken erover na om de motie in te trekken want een meerderheid die ons voorstel zal steunen komt er niet”, aldus Mathijssen.