Fout feestje in Steenbergen trekt jong en oud naar 't Cromwiel

STEENBERGEN - Fout, fouter, foutst. Dat is het recept voor de Q-Music Foute Party in 't Cromwiel in Steenbergen. De bezoekers houden zich keurig aan de dresscode van het feestje. Van minirokjes tot Star Wars pakken. Het kan niet gek genoeg.



Mannen in kleurrijke pakken. Pruiken op. Goude kettingen om. En de dames in minirok met felgekleurde kniekousen en fluoriserende make-up. Alles is uit de kast getrokken om zaterdagavond maar zo fout mogelijk op het feestje van Q2 events te verschijnen. Het merendeel van de circa 600 feestgangers gaat lekker 'fout' gekleed, geheel volgens de dresscode die vooraf aan de bezoekers is meegegeven.

Bont gezelschap

De outfit van Martijn van Turnhout is daar een treffend voorbeeld van. De Roosendaler is een avond samen met zijn vrienden op stap en draagt een wit Star Wars pak. Zijn maatje lijkt regelrecht afkomstig van een beachparty. Samen vormen ze een bont gezelschap. "Eigenlijk had ik mijn adamskostuum willen komen", grapt Martijn. "Daar was het vanavond wat te koud voor. Zonder gekheid, dit is een ideaal feestje om lekker bij te praten met je vrienden."

Op de achtergrond klinken de Backstreet Boys. "Heerlijk die muziek. Daar zijn we mee opgegroeid. Toen heel hip. Nu lekker fout." En dat is waar het om draait. Hoe fouter, hoe beter. Kevin Trilsbeek en zijn vrienden komen net binnen. Van een dresscode hebben ze niet gehoord. "Als er maar bier is", roept zijn maatje. "Het is weer eens wat anders dan iedere zaterdagavond afspreken in de kroeg", zegt Kevin, terwijl hij naar de zaal loopt.

Nagenoeg uitverkocht

Medeorganisator Niels Janssens van Q2 events is tevreden over de avond. "Het is nagenoeg uitverkocht", zegt hij. "En kijk om je heen. Fantastisch toch, al die mensen in de meest afschuwelijke kledingcombinaties. Wat dat betreft loop je vanavond echt voor lul als je in normale kleding binnenkomt." Bij foute kleding, hoort foute muziek. En daar zorgen Q-Music dj's Martijn Kolkman, Hans Koolen en Max Miller voor. Met hits als Sex on the Beach en Una Paloma Blanca.

Muziek uit de jaren negentig, die je in het café niet meer hoort doet het goed bij het grote publiek. Het feestje trekt jong en oud. "Het is een bonte mix", zegt Janssens. "Van veertigers en vijftigers, tot twintigers. Dat gaat allemaal heel goed samen." Janssens organiseert dit jaar, samen met Q Music, twaalf van dit soort feestjes en ziet dat de belangstelling overal groot is. Even later gonst No, no, there's no limit uit de speakers.