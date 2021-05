Fout bij coronatests in Bergen op Zoom en Goes: 250 mensen tóch niet besmet

BERGEN OP ZOOM - Ongeveer 250 in Bergen op Zoom en Goes geteste mensen die te horen kregen dat ze corona hadden, blijken toch niet besmet. Schoolklassen hebben daardoor onnodig thuisgezeten, en van een gevreesde ‘Bergse besmettingspiek’ blijkt helemaal geen sprake.

Het gaat om mensen die tussen 27 mei en 30 mei een positieve test­uitslag kregen, nadat ze zich bij de GGD in Bergen op Zoom of Goes hadden laten testen.

De tests van beide locaties worden beoordeeld in een laboratorium van ziekenhuis Adrz in Goes, en daar ging het mis. Volgens het ziekenhuis was er een aanpassing gedaan aan het laboratoriumsysteem, waardoor testwaarden verkeerd zijn doorgegeven aan het landelijke systeem. Daardoor kregen niet-besmette mensen ten onrechte te horen dat ze Covid-19 onder de leden hadden.

‘Heel vervelend’

Gisteren werd de fout ontdekt en volgens het Adrz direct gecorrigeerd. ,,We vinden het uiteraard heel vervelend dat deze mensen ten onrechte­­ een positieve testuitslag kregen”, zegt arts-microbioloog Bas Wintermans van Adrz. Ook woordvoerster Linda Vlamings van GGD West-Brabant noemt de gang van zaken ‘ontzettend vervelend’. ,,We hebben daarom direct toen we de informatie kregen iedereen die het betreft gebeld. Of we ook echt iedereen hebben kunnen bereiken? Daarop moet ik het antwoord even schuldig blijven.”

Quote We vinden het uiteraard heel vervelend dat deze mensen ten onrechte­­ een positieve testuit­slag kregen Bas Wintermans, Arts-microbioloog

Het merendeel van de 250 foutieve testuitslagen betreft volgens haar de regio West-Brabant: ongeveer 200 gevallen, waarvan weer de meeste gedupeerden in Bergen op Zoom te vinden zijn.

Onnodig in quarantaine

De fout lijkt vooral nadelig geweest voor gezinnen die onnodig in quarantaine hebben gezeten, en voor verschillende Bergse scholen: daar bleven hele klassen thuis, nadat medeleerlingen positief waren getest – ten onrechte, zo blijkt nu. ,,Heel vervelend”, zegt Vlamings. ,,Maar dit kan helaas gebeuren.”

Ook de besmettingscijfers zijn zeer waarschijnlijk vertekend geraakt door de ‘misser’ in het lab. In Bergen op Zoom leek de laatste dagen sprake van een forse toename, terwijl in de rest van het land het aantal besmettingen juist daalde. Een plaatselijke trend die even tot zorg leidde, maar nu dus lijkt gebaseerd op foute testuitslagen.