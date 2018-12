Fotowedstrijd 'Deel de Brabantse Wal' loopt boven verwachting

Nog dagelijks komen op de oproep van boswachter Erik de Jonge nieuwe inzendingen binnen, vertelt Sophie, terwijl ze op Instagram de laatste nieuwe foto's laat zien. Het merendeel van de plaatjes komt via social media binnen. Maar ook nog ouderwets via de mail. "Mensen bellen zelfs of we de foto's wel goed hebben ontvangen."

Het zijn schitterende plaatjes van bekende plekken op de Brabantse Wal. Zoals landgoed Mattemburgh gehuld in ochtendmist. Of roodgele herfstkleuren in het bos. "Het is nu al een afwisselende verzameling", zegt De Ripainsel. "Landschappen en detailfotografie wisselen elkaar af. Straks krijg je een mooi beeld van alle seizoenen."

Hoog niveau

De kwaliteit van de inzendingen ligt op hoog niveau, zegt Etiënne Homs, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij Het Markiezenhof. "Toch maakt het niet uit of je het plaatje nu schiet met je smartphone of dure spiegelreflexcamera. Dat is het leuke aan deze fotowedstrijd: iedereen kan deelnemen. Jong en oud." En dat gebeurt ook. Het gros van de deelnemers is tussen de 30 en 50 jaar.

Goed voorbereid op pad en een portie geduld zijn essentieel voor het maken van een goede natuurfoto. © Erik de Jonge

Nat en droog

Binnenkort worden de foto's ingedeeld naar de thema's nat en droog. Wie benieuwd is naar de inzendingen moet voorlopig nog wel even geduld hebben. De foto's worden straks op vijf schermen gepresenteerd naast de werk van professionele kunstenaars die exposeren in Lage Landen, schatten uit het Rijksmuseum.

Die expositie is van 17 februari tot 9 juni te zien in het Markiezenhof. Meedoen kan tot die tijd door een foto in te sturen via Facebook of Instagram. Tag in het bericht Het Markiezenhof. Bijvoorbeeld: Een prachtige zonsondergang op de Brabantse Wal @markiezenhof. Gebruik daarbij ook de hashtag #markiezenhof en #lagelanden.

Bankje aan de Vossenweg. © Erik de Jonge