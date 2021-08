Fotoliefhebbers opgelet: expositie van 300 werken op zes locaties in de Bergse binnenstad

Veertig jaar ‘Vrienden van de Ansjovis’, net nu er amper ansjovis in de Ooster­schel­de te vinden is: ‘Heel triest’

20 augustus BERGEN OP ZOOM/YERSEKE - Veertig jaar bestaan ze. Les amis de l’Anchois. In goed Bergs ‘De vrienden van de Ansjovis’. Een select genootschap waarvoor je als lid gevraagd wordt. De traditionele vaartocht naar de weren zat er bij het lustrum niet in. Nul ansjovis. Met de Yerseke 95 oesters opvissen was het beste alternatief. ,,De teloorgang van de Bergse ansjovis is heel triest.’’