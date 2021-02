Fotografe Jildiz vangt Krabben in beeld: ‘Er zit vaak een mooi verhaal achter een foto’

schikt 't? Bloemist Igor heeft zin om weer op te bloeien: ‘Vastena­vend is de aftrap naar het voorjaar’

2 februari Bij bloemist Igor staan de bloemetjes al even buiten. Sinds hij op d’n ellefde van d’n ellefde hoorde dat het motto voor dit jaar ‘Me bloeie wir op’ luidt, is de geboren en getogen Krab niet meer te temmen. Igor weet één ding zeker: de leut draait ook dit jaar gewoon door. Immers, een jaar zonder de leut is volgens Igor als een tuin zonder bloemen. En daar wordt niemand vrolijk van.