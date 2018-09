Fotograaf stelt zijn archief beschikbaar

Op Foodstoet Bergen Op Zoom is geen truck hetzelfde

18:33 BERGEN OP ZOOM - Waar je ook kijkt. Overal is eten. Loempia's, nacho's, tortilla en Argentijnse broodjes worst. Geen foodtruck op Foodstoet is hetzelfde. Niet aan de buitenkant. Niet in wat ze aanbieden. Precies dat is de kracht van het foodevent. "Bier en goed eten, wat wil een mens nog meer. We blijven tot we niet meer kunnen lopen", zegt Bergenaar Wouter Buwalda.