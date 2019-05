Fotodoek van Bevrijdingsroute in Bergen op Zoom gestolen

BERGEN OP ZOOM - Een van de grote fotodoeken van fotoclub FoBoZ is gestolen. Het doek stond op de Ravelstraat in Bergen op Zoom, maar is waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag weggehaald. Voorzitter Jac Leenaars baalt ervan: ,,We zijn een kleine club die het van vrijwilligers moet hebben. Dit is voor ons een financiële aderlating. Heel triest dat zoiets gebeurt.”

Sinds begin april staan verspreid over het centrum van Bergen op Zoom 32 foto’s over de Tweede Wereldoorlog. ‘Bevrijding in Beeld’ heet het initiatief van FoBoZ en bestaat uit een route van 2,7 kilometer.

Op zoek naar foto

Leenaars heeft vanaf zijn balkon toevallig uitzicht op het gestolen doek. Vrijdag is hij samen met andere leden van de club op zoek gegaan. ,,We hebben in het Anton van Duinkerkenpark gekeken en in de omgeving of het doek misschien ergens is gedumpt. Maar dat bleek niet het geval. We hopen dat mensen misschien iets gezien hebben of het zien liggen. Dat horen we graag.”

De fotoclub gaat aangifte doen bij de politie. Leenaars: ,,Zo’n doek is vrij kostbaar. Over een paar maanden houden we een fotomanifestatie, dus onze middelen zijn beperkt.” Als het doek niet gevonden wordt, wil hij het wel vervangen.

Vandalisme

Het is niet de eerste keer dat een van de doeken het doelwit is van vandalisme. ,,Een tijdje geleden zijn de elastieken van een ander doek losgetrokken. Dat heb ik weer kunnen repareren”, zegt Leenaars.